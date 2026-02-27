Federica Brignone, il dramma: "Per cosa scambierei i miei due ori"

Federica Brignone alza bandiera bianca a Soldeu. La campionessa azzurra non sarà al via della discesa libera in programma sulla pista spagnola dell’Andorra, tappa di Coppa del Mondo, come confermato dalla start list ufficiale diramata dalla Federazione internazionale. Un’assenza che era nell’aria dopo i segnali degli ultimi giorni, ma che ora diventa definitiva. La valdostana, reduce dalle fatiche olimpiche sull’Olimpia delle Tofane, sta facendo i conti con un problema al ginocchio che non le ha permesso di allenarsi con continuità. Dopo aver rinunciato all’ultima prova cronometrata, la decisione di non gareggiare è maturata al termine di ulteriori valutazioni mediche e tecniche.

Solo poche ore prima, la stessa Brignone aveva spiegato la situazione in conferenza stampa, senza nascondere le difficoltà del momento: "Abbiamo deciso di venire qui ad Andorra, che è uno dei miei posti preferiti, dopo che lunedì scorso mi hanno svuotato il ginocchio e riempito con acido ialuronico — le sue parole — Sinceramente, speravo di stare meglio e sto facendo ancora fatica, ho parecchio dolore, fatico ad appoggiarmi sullo sci e quindi non mi avete visto in prova oggi, come ho sempre detto valuterò giorno per giorno la situazione”.