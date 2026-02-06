Milano-Cortina, clamoroso: quanto guadagna chi vince una medaglia

Vincere una medaglia alle Olimpiadi è il sogno di ogni atleta. Ma quanto vale effettivamente? Sebbene venga denominato oro olimpico, in realtà non è fatta d'oro. O meglio, contiene solo pochi grammi di metallo prezioso e ha un valore di mercato limitato. Ma chi lo conquista può vantare una ricompensa da sei cifre. C'è però un paradosso da registrare. Il Cio, infatti, non riconosce premi in denaro per le medaglie. Sono infatti i singoli Stati a comare questo vuoto, attraverso i comitati olimpici nazionali o programmi pubblici di incentivazione, che riflettono priorità politiche e modelli di sostegno allo sport di vertice.

L'Italia, in questo senso, è tra i Paesi più generosi. Come confermato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per Milano-Cortina è prevista una struttura di premi già adottata negli ultimi Giochi: 180 mila euro lordi per l’oro, 90 mila per l’argento e 60 mila per il bronzo. Per quanto riguarda le modalità di erogazione, il premio sarà attribuito a ciascun atleta e non alla medaglia in quanto tale. Facciamo un esempio. Se pensiamo agli sport di squadra, ogni componente del team riceve l’intero importo previsto per il metallo conquistato.