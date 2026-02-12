Milano-Cortina, cacciato per alcol: il caso del coach finlandese scuote i giochi

L'allenatore della nazionale finlandese di salto con gli sci, Igor Medved, ha lasciato Predazzo e i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. A quanto si è appreso, il Comitato olimpico finlandese avrebbe comunicato al coach la decisione di richiamarlo in patria "per comportamenti ritenuti contrari alle regole e ai valori della squadra". Secondo i media finnici, il direttore del team avrebbe precisato che la decisione è "arrivata per questioni legate al consumo di alcol".

"Si è verificata una situazione spiacevole: l'alcol è stato consumato in violazione delle regole della squadra". Così Marleena Valtasola, direttrice esecutiva della Federazione sciistica della Finlandia, in relazione alla sospensione immediata del capo allenatore della Nazionale di salto con gli sci. "La decisione di sospendere Medved - ha poi aggiunto - è stata affrontata assieme al Comitato olimpico". Sul futuro del capo allenatore, Valtasola ha aggiunto che "tutto sarà valutato in un secondo momento. Le altre questioni saranno discusse con lui al termine dei Giochi. Ora è fondamentale tutelare la concentrazione degli atleti e riportare serenità nella squadra".