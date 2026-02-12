Milano-Cortina, delirio olimpico del Pd: "La Rai censura i genitali di Leonardo"

Il Pd le sta provando proprio tutte per mettere i bastoni tra le ruote a queste Olimpiadi che, fino a questo momento, sono un successo clamoroso. Ma soprattutto le prova tutte per attaccare la Rai, la presunta "Tele-Meloni": si pensi al caso-Andrea Pucci, dunque alle critiche per le Atp Finals i cui diritti sono stati acquisti da Mediaset. E ora dal Nazareno è arrivata anche l'accusa alla Rai di aver censurato i genitali dell'Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci. Tutto vero...

"Il sito del Corriere della Sera denuncia un fatto molto grave: nella sigla Rai dei Giochi Olimpici di Milano Cortina l'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci è stato manomesso e censurato, con l'eliminazione dei genitali presenti nell'opera originale. Siamo di fronte a una scelta incomprensibile e inaccettabile: davvero la Rai arriva a modificare Leonardo? È possibile che il direttore si Rai sport Petrecca autorizzi ogni giorno la messa in onda di una versione alterata di uno dei simboli universali dell'arte rinascimentale? La Rai, che un tempo era considerata la più importante azienda culturale del Paese, non può ridursi a intervenire su un capolavoro che appartiene al patrimonio mondiale. Alterare l'arte significa umiliarla, impoverirla, non certo tutelarla. Il servizio pubblico ha il dovere di valorizzare la nostra storia e la nostra identità, non di riscriverle per eccesso di prudenza o per interpretazioni burocratiche dei regolamenti", hanno dichiarato Irene Manzi, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Cultura alla Camera.