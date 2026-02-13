Libero logo
Milano-Cortina
Federica Brignone
Referendum Giustizia
Hub Energia

Milano-Cortina, Arianna Fontana spiana Pietro Sighel: "Ho letto. Non mi interessa"

di
Libero logo
venerdì 13 febbraio 2026
Milano-Cortina, Arianna Fontana spiana Pietro Sighel: "Ho letto. Non mi interessa"

1' di lettura

"Non avevo ancora letto, poi ho letto e sinceramente non mi interessa". Così Arianna Fontana ha replicato alle polemiche seguite all'argento nei 500 metri di short track, rispondendo a chi le aveva chiesto se ci fosse del vero nelle parole su di lei di Pietro Sighel in un'intervista. "Ti senti parte della squadra al 100%? Se non avessi voluto farne parte non mi sarebbe interessato rimanere a Bormio e allenarmi con loro", ha spiegato la vincitrice della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. "In vista delle staffette me ne sarei restata all'estero", ha concluso l'azzurra.

Come detto, la risposta di Arianna Fontana è arrivata dopo una velenosa intervista di Pietro Sighel rilasciata a Repubblica. "Arianna Fontana? Ma chi la conosce - aveva detto il 26enne -. Da otto anni si allena all’estero, è una sua scelta. Di sicuro con lei non siamo una squadra, se non per i due minuti e mezzo in pista. Quelle davvero brave sono le nostre ragazze, che hanno saputo fare squadra e crescere anche senza di lei".

Fontana e Lollobrigida sorelle d'Italia: trionfi diversi, stessa consapevolezza

Il giochino “meglio gli uomini” “no, meglio le donne” è triste, stucchevole e anche chiss...

"Con l’esultanza non volevo mancare di rispetto a nessuno. Solo degli idioti possono pensare che fosse una presa in giro. Il mio sport ha bisogno di visibilità: voglio portarlo nelle case degli italiani come fece Valentino Rossi con le moto. È il mio idolo assoluto", ha poi tentato di smorzare le polemiche.

Arianna Fontana e la rottura col team-Italia: il video dal Villaggio olimpico che spiega tutto

L'hanno definita "separata in casa", Arianna Fontana. E c'è un video, condiviso dal marito Anth...
tag
milano cortina 2026
arianna fontana

Arianna Fontana: "Le parole di Sighel? Non meritano la mia attenzione"

Tutti contro tutti Arianna Fontana e la rottura col team-Italia: il video dal Villaggio olimpico che spiega tutto

Signore azzurre Fontana e Lollobrigida sorelle d'Italia: trionfi diversi, stessa consapevolezza

ti potrebbero interessare

Milano-Cortina, Laura Pausini a valanga: "Critiche per l'inno? Due persone mi hanno detto..."

Milano-Cortina, Laura Pausini a valanga: "Critiche per l'inno? Due persone mi hanno detto..."

Milano-Cortina, Michela Moioli di bronzo nello snowboard cross: ospedale, rimonta e miracolo

Milano-Cortina, Michela Moioli di bronzo nello snowboard cross: ospedale, rimonta e miracolo

Milano-Cortina, rissa tra le francesi: "Hai usato la mia carta di credito!"

Milano-Cortina, rissa tra le francesi: "Hai usato la mia carta di credito!"

Claudio Savelli
Milano-Cortina, il pattinatore investe e travolge il cameraman: finisce malissimo

Milano-Cortina, il pattinatore investe e travolge il cameraman: finisce malissimo