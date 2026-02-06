Libero logo
Milano-Cortina, clamoroso: cosa spunta davanti a Mariah Carey

venerdì 6 febbraio 2026
Alla Cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano Cortina un caleidoscopio di colori accoglie al centro della scena Mariah Carey, grande diva internazionale che, in un abito disegnato da Fausto Puglisi, interpreta Nel Blu, dipinto di Blu di Domenico Modugno, seguito da uno dei suoi brani più iconici, 'Nothing Is Impossible', canzone simbolo dello spirito sportivo. La sua voce diventa punto di convergenza: luce, movimento e colore si raccolgono attorno a una presenza iconica, componendo un’immagine di Armonia che nasce dall’incontro tra immaginazione italiana e dimensione globale. 

Gli spettatori, però, si sono accorti di un dettaglio curioso. La cantante ha cantato in italiano. Ma davanti a lei c'era un gobbo per facilitarle la lettura della nostra lingua. Tuttavia, le parole erano state scritte per facilitare la pronuncia, quindi con un italiano un po' adattato. 

L’Inno Nazionale italiano è risuonato contemporaneamente nelle due città ospitanti la cerimonia inaugurale di Milano Cortina, costruendo un unico momento condiviso tra le due città. A Milano, Laura Pausini ha aperto l’esecuzione, dando avvio al canto dell’Inno nello stadio. A Cortina, un coro di montagna ne raccoglie e amplifica la forza emotiva, estendendo il suono nello spazio urbano e montano. 

milano cortina 2026

