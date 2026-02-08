Milano-Cortina, il giapponese Shinhama spara a zero: "Atmosfera spaventosa"

Milano-Cortina, francesi a parte, è già stata applaudita da mezzo mondo. La cerimonia d'apertura, considerata un sunto del made in Italy, ma soprattutto i collegamenti logistici, le attenzioni per gli atleti, il Villaggio olimpico. Dal cibo alle sistemazioni, camere da letto e materassi in testa, tutto promosso. Ma qualcuno, tra i giovani in gara in queste Olimpiadi invernali, ha storto il naso.

Il giapponese Tatsuya Shinhama, una delle punte nipponiche ai Giochi, è uno dei favoriti nel pattinaggio velocità. Alla sua esperienza consecutiva a cinque cerchi (a Pechino 2022 era arrivato ventesimo nei 500 metri), non pare aver apprezzato l'atmosfera italiana.

Oltre a non sbilanciarsi sulla pista del palazzetto del Milano Speed Skating Stadium di Rho ("Sembrava una pista temporanea. L'atmosfera era molto temporanea, ma per me la sensazione del ghiaccio non era diversa da quella di qualsiasi altra pista"), non è rimasto conquistato dal Villaggio milanese in zona Porta Romana, assai più centrale e a Sud rispetto al palazzetto (a 20-30 minuti di distanza in auto o con i mezzi pubblici).

"Questa volta è molto diverso da Pechino: arrivo con una sensazione fresca e nuova – ha premesso, ricordando i tempi delle limitazioni da Covid -. C'è più libertà, però il quartiere intorno al Villaggio Olimpico è in periferia, e c'è un'atmosfera un po' spaventosa. Di notte non mi va proprio di uscire".