Milano-Cortina, ecco quanto valgono davvero le medaglie: roba da non credere

Alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 saranno consegnate agli atleti le medaglie più preziose della storia. Il motivo? L'impennata dei prezzi dei metalli preziosi. Secondo i dati FactSet, le medaglie d'oro - basandosi solo sui prezzi dei metalli - valgono ora circa 2.300 dollari, più del doppio del loro valore alle Olimpiadi di Parigi. E per chi riceve l'argento? Le medaglie dei secondi classificati valgono invece quasi 1.400 dollari, ovvero il triplo del loro valore di due anni fa.

Le medaglie dei primi classificati, realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs), non sono però interamente ricoperte d'oro. Nella medaglia che spetterà ai primi classificati infatti, solo sei grammi su un totale di 506 grammi sono di oro puro. Il resto è d'argento. Le medaglie di bronzo sono di rame e, con un peso di 420 grammi, valgono solo circa 5,60 dollari l'una.