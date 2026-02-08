Milano-Cortina, Lucia Dalmasso bronzo e biathlon d'argento

Quinta e sesta medaglia per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La prima è un'altra impresa al femminile. Lucia Dalmasso conquista la medaglia di bronzo nello sloalom gigante parallelo di snowboard battendo nella "finalina" l'altra azzurra Elisa Caffont, con grande rimonta finale. Nella big final, oro alla Repubblica Ceca con la Maderova, argento all'Austria con la Payer.

Lacrime di gioia per la 28enne di Feltre, che sulla discesa di Livigno l'ha spuntata per soli 11 centesimi nel derby. Una medaglia che arriva a pochi minuti da un altro bronzo, quello di Sofia Goggia nella discesa libera donne di sci alpino sulle Tofane, a Cortina. Per la bergamasca è un giorno storico: terza medaglia nella libera su tre olimpiadi di fila dopo l'oro a Pyeongchang 2018 e l'argento a Pechino 2022. Da segnalare anche lo splendido sesto posto di Laura Pirovano e il "miracoloso" decimo di Federica Brignone.

La sesta medaglia è un argento e arriva dalla staffetta misa del biathlon: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi chiudono al secondo posto dietro alla Francia di Perrot, Fillon Maillet, Jeanmommot e Simon. 1h04'15"5 il tempo della Francia, Italia staccata di 25". Completa al poligono Vittozzi, due errori per Giacomel e Hofer, mentre uno solo per Wierer. Medaglia di bronzo alla Germania (+1'05"3) di Strelow, Nawrath, Voigt e Preuss.

I Giochi di casa, per Team Italia, sono iniziati col botto. Dopo la grande cerimonia inaugurale di venerdì sera a San Siro, infatti, nella prima giornata e mezzo di gare da medaglia sono arrivati infatti già l'oro strepitoso di Francesca Lolobrigida nei 3.000 metri pattinaggio e un'altra doppietta, nella libera maschile di sci a Bormio, sulla "Stelvio", con l'argento del giovane Franzoni e il bronzo del vecchio Paris. Meglio di così, oggettivamente, era difficile immaginare.