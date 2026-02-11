Milano-Cortina, le corna venute dal Nord. Laegrid, faccia e medaglia di bronzo

Vi raccontiamo la struggente storia di Sturla Holm Lægreid, 28enne norvegese. Professione atleta. Specialista del biathlon. Freschissima medaglia di bronzo nella 20 km. Cosa succede a quel poveraccio di Sturla? Ve lo diciamo. Vince la medaglia. E quindi “bravo”. Ma poi va davanti alle telecamere della tv norvegese. E tutti gli dicono “bravo”. Ma lui crolla. Piange. È distrutto. E, come un fiume in piena, confessa alla nazione il suo peccato.

Dice così: «È la mia prima medaglia olimpica e voglio ringraziare tutti». E fin qui... Ma poi: «...C’è però qualcuno che forse oggi non mi sta guardando. Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita. La persona più bella e gentile del mondo e tre mesi fa ho commesso l’errore più grande... l’ho tradita». Porca miseria Sturla, non si fa.

«...Gliel’ho detto una settimana fa». No Sturla, nooo! «...È stata la settimana peggiore della mia vita. Probabilmente ora ci sono molte persone che mi guardano con occhi diversi, ma io ho occhi solo per lei. Non so bene cosa voglio dire con questo ora, ma lo sport è passato in secondo piano negli ultimi giorni. Vorrei poterlo condividere con lei». E giù lacrime, che sono le sue, ma un po’ anche le nostre che non riusciamo a non empatizzare con il fedifrago pentito. Che prosegue: «Ho avuto la possibilità di trovare il vero amore e ho sbagliato clamorosamente.

Non è necessariamente perdonabile. Ma se questo mi dà una piccola possibilità di dirle quanto la amo... preferisco suicidarmi in diretta tv solo per avere quella piccola possibilità». E ti rendi conto che Sturla è davvero cotto marcio, se ne fotte delle conseguenze e tenta la carta dell’auto-sputtanamento globale. E infine: «Non dirò a nessuno chi è, perché non voglio darle ulteriore peso in mezzo a tutto questo. Probabilmente sta ancora elaborando il messaggio della settimana scorsa, ma spero che ci sia luce alla fine del tunnel per entrambi. E che possa ancora amarmi». Facciamo il tifo per te, Sturla, straordinaria faccia di bronzo.