Milano-Cortina, chi è Federico Pellegrini: il fondista che lavora negli hotel

venerdì 13 febbraio 2026
Gli atleti di Milano-Cortina non si dedicano solo allo sport. È il caso di Federico Pellegrino, portabandiera alle Olimpiadi che nella vita di tutti i giorni fa l'albergatore. 35enne di Nus, Valle d’Aosta, Pellegrino è alla quarta Olimpiade come fondista italiano. Dopo i Giochi, lo sciatore si dedicherà ai figli e non solo. Sposato con Greta Laurent, pure lei ex fondista, Pellegrino ha due figli: Alexis, 3 anni, e Fabien che ad aprile ne compirà uno. "Vorrei dedicare loro più tempo. Ho già portato Alexis a fare fondo, gli è piaciuto", ha raccontato per poi svelare il prossimo obiettivo. 

Federico sta per concludere il corso di Economia e Management alla Luiss a Roma e il prossimo passo sarà laurearsi. Nel frattempo, però, non dimentica la struttura turistico-ricettiva avviata a Gressoney con la moglie. Per questo Pellegrino ha annunciato che si ritirerà dallo sci di fondo agonistico al termine delle Olimpiadi invernali, fissando il suo addio definitivo per il mese di marzo 2026.

Il fondista valdostano, campione del mondo e argento olimpico, ha così pianificato la conclusione della sua brillante carriera. Essendo uno dei fondisti italiani più vincenti, con argenti olimpici (2018, 2022), un oro mondiale (2017) e due Sfere di Cristallo nella sprint (2016, 2021), Pellegrino è stato scelto come portabandiera dell'Italia Team.

