Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida e la vergogna contro il figlio Tommaso

Uno sfogo tanto duro quanto comprensibile, quello di Francesca Lollobrigida. A 35 anni, dopo aver pensato di non gareggiare, la signora del pattinaggio velocità si è messa al collo il secondo oro di queste strepitose Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Dopo i 3.000 metri, ha fatto il bis nei 5.000. Peccato che gli hater abbiano colpito anche nel momento più magico e insieme tenero.

Dopo la prima impresa, la Lollobrigida ha commosso l'Italia presentandosi davanti alle telecamere con il figlioletto Tommaso in braccio. Intervista simpaticamente difficile, visto che il bimbo reclamava a mamma tutta per sé, toccandole il viso, tirandole i capelli, abbracciandola, baciandola. Francesca l'ha richiamato all'ordine con un deciso "Shhhh" e qualsiasi genitore, a casa, avrà sorriso per tutte le volte che è capitata la stessa situazione anche a lui, con una unica differenza: non era in mondovisione.

Peccato che i social abbiano dato spazio anche ai commenti più feroci, insensibili e fuori luogo contro il piccolo. "Ci sono rimasta male per molti commenti cattivi - ha ammesso la Lollobrigida giovedì sera, con il secondo oro al collo -. Io sono stata spontanea: volevo abbracciare mio figlio, perché non lo vedevo da una settimana. Lui non era mai entrato al villaggio olimpico. Prima di entrare in gara solo un bacio veloce, poi sono entrata nella mia bolla".

"Alla prima occasione l’ho preso, l’ho quasi strappato a mia sorella e ho detto: no, me lo voglio tenere un attimo. Non mi vedeva da una settimana, voleva la mamma tutta per sé. Non è stato bello leggere certe cose, soprattutto da donne. Io penso che noi donne dovremmo incoraggiarci a vicenda. La vittoria di Federica, per esempio, mi ha gasata. Si può prendere spunto oppure no, ma non si deve criticare in modo così pesante", ha aggiunto riferendosi al trionfo storico della Brignone nel SuperG, poche ore prima.

"La cosa che mi ha fatto più male, anche parlando con mio marito, è stato leggere che qualcuno ha dato del maleducato a mio figlio. Potete dire tutto su di me, ma non toccate un bambino di due anni e mezzo". "Tornando indietro ho finito tutte le tappe di Coppa del Mondo piangendo. Chi era vicino a me poteva percepire davvero il mio stato d’animo. Non mi sono arresa, e lo devo veramente a mio figlio. Ogni volta che lo guardavo mi dicevo: lo sto facendo per lui. Non voglio che abbia una mamma che rinuncia prima ancora di presentarsi sulla linea di partenza". Vittoria su tutta la linea, soprattutto fuori dalla pista.