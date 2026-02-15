Milano-Cortina, trionfo azzurro: l'Italia a 22 medaglia infrange tutti i record

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva conquistano l'argento nello snowboard cross team misto, regalando all'Italia la 21esima medaglia ai Giochi di Milano Cortina, che superava già il record di Lillehammer 1994 (20). Con l'oro di Lisa Vittozzi arrivato poi dal biathlon, il bottino azzurro è salito a 22 medaglie complessive per l'edizione al momento con maggior numero di podi.
"Neanche il tempo di esultare per l'Oro nello sci alpino che arrivano altri due capolavori azzurri: argento nello snowboard cross a squadre miste con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva - risultato che ci permette di superare lo storico record di medaglie di Lillehammer - e Oro nel biathlon con Lisa Vittozzi. Grandiosi" Così, su X, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.
"Prima della gara mi sentivo senza energie, in gara ho preso la scia delle prime atlete, giro dopo giro mi sentivo sempre meglio e mi sono sbloccata. Sono felice per Lisa che ha vinto l'oro, come lo sono per il biathlon italiano. Ci voleva proprio. Ora non vediamo l'ora di fare la staffetta", ha dichiarato Dorothea Wierer che nell'inseguimento, partendo 44/a e arrivando nona, nonostante un errore al poligono, ha registrato il miglior tempo sugli sci. "Per fortuna - ha raccontato - ho recuperato un po' di energia. Quando parti 2 minuti e 12 dopo la prima non hai possibilità, però sono contenta della mia prestazione con un solo errore al poligono". Secondo Doro, "sugli sci oggi è andata meglio. Sono contenta di essermi ripresa, le ultime tre gare sono state molto faticose. Adesso ci mancano la staffetta e la mass-start. Ora sono un po' più tranquilla. Voglio godermi al massimo questi ultimi giorni", ha detto.