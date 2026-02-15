Milano-Cortina, trionfo azzurro: l'Italia a 22 medaglia infrange tutti i record

"Prima della gara mi sentivo senza energie, in gara ho preso la scia delle prime atlete, giro dopo giro mi sentivo sempre meglio e mi sono sbloccata. Sono felice per Lisa che ha vinto l'oro, come lo sono per il biathlon italiano. Ci voleva proprio. Ora non vediamo l'ora di fare la staffetta", ha dichiarato Dorothea Wierer che nell'inseguimento, partendo 44/a e arrivando nona, nonostante un errore al poligono, ha registrato il miglior tempo sugli sci. "Per fortuna - ha raccontato - ho recuperato un po' di energia. Quando parti 2 minuti e 12 dopo la prima non hai possibilità, però sono contenta della mia prestazione con un solo errore al poligono". Secondo Doro, "sugli sci oggi è andata meglio. Sono contenta di essermi ripresa, le ultime tre gare sono state molto faticose. Adesso ci mancano la staffetta e la mass-start. Ora sono un po' più tranquilla. Voglio godermi al massimo questi ultimi giorni", ha detto.