Milano-Cortina, Martina Di Centa molla tutto a 25 anni, il motivo spiazza tutti

Martina Di Centa ha annunciato il ritiro dalle competizioni di sci di fondo a 25 anni, scegliendo il palcoscenico olimpico di casa Milano-Cortina 2026 per dare l’addio. L’annuncio è arrivato subito dopo la staffetta 4×7,5 km disputata nella Val di Fiemme, in un sabato olimpico, con serenità e consapevolezza.

"Sì, ho deciso che questa sarà la mia ultima stagione. Mi ritiro", ha dichiarato l’azzurra. Ha poi aggiunto: "Datemi qualche giorno e vi spiegherò meglio… intanto se farò la gara team sprint saluterò il pubblico meraviglioso che ci ha sostenute in Val di Fiemme".La decisione, lungi dall’essere impulsiva, era maturata da tempo: "È una scelta che maturava da tempo nel mio cuore e sento che questo è il momento giusto per dire basta. L’avevo comunicata prima delle Olimpiadi alla mia famiglia, al mio centro sportivo, alla squadra nazionale, ai miei allenatori, al mio staff".