Milano-Cortina, Martina Di Centa molla tutto a 25 anni, il motivo spiazza tutti

Martina Di Centa ha annunciato il ritiro dalle competizioni di sci di fondo a 25 anni, scegliendo il palcoscenico olimpico di casa Milano-Cortina 2026 per dare l’addio. L’annuncio è arrivato subito dopo la staffetta 4×7,5 km disputata nella Val di Fiemme, in un sabato olimpico, con serenità e consapevolezza.
"Sì, ho deciso che questa sarà la mia ultima stagione. Mi ritiro", ha dichiarato l’azzurra. Ha poi aggiunto: "Datemi qualche giorno e vi spiegherò meglio… intanto se farò la gara team sprint saluterò il pubblico meraviglioso che ci ha sostenute in Val di Fiemme".La decisione, lungi dall’essere impulsiva, era maturata da tempo: "È una scelta che maturava da tempo nel mio cuore e sento che questo è il momento giusto per dire basta. L’avevo comunicata prima delle Olimpiadi alla mia famiglia, al mio centro sportivo, alla squadra nazionale, ai miei allenatori, al mio staff".
Figlia di Giorgio Di Centa e nipote di Manuela, Martina non è mai riuscita a stabilirsi stabilmente tra le atlete di vertice. Il suo miglior piazzamento in Coppa del Mondo resta il 19° posto nella 10 km tecnica libera a Cogne (2 febbraio 2025). Ha partecipato a due Olimpiadi (Pechino 2022 e Milano-Cortina 2026) e a tre Mondiali, ma è stata frenata da numerosi infortuni.La motivazione del ritiro è legata al desiderio di una vita più normale e centrata sugli affetti: "Voglio stare di più con la mia famiglia e con le persone che amo – ha aggiunto al termine della prova -. Non posso più restare lontano da casa tutto l’anno. Lo sci di fondo mi ha dato tantissimo, ma richiede sacrifici enormi che oggi non mi sento più di sostenere con la stessa determinazione che ho provato in passato".