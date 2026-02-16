Milano-Cortina, Sofia Goggia: "Vabbè, innanzitutto...", le parole su Brignone

Ha accarezzato il sogno di finire sul podio dello slalom gigante, Sofia Goggia. Poi, per una manciata di decimi, alla bergamasca bronzo nella libera, ha dovuto masticare amaro e restare a guardare Federica Brignone trionfare ancora una volta, ed entrare nel mito in queste olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Le due stelle dello sci italiano, com'è noto, non si amano. Si rispettano, questo sì, come si rispettano i grandi rivali. Ma l'ora della gioia di tutti i tifosi azzurri per il bis d'oro della tigre di La Salle non sembra esattamente quella della Goggia.

Intervistata a caldo dalla Rai, alla fine della prova sulle Tofane, Sofia premette con non troppo entusiasmo: "Vabbè... innanzitutto, come sempre i complimenti a Federica". L'espressione del volto, il sorriso tirato, dicono molto, anche con lo sguardo coperto dagli occhiali da sole a specchio.

Anche per lei la medaglia non era affatto scontata, e lo sottolinea: si porta a casa un bronzo "a cui è stato comunque difficile arrivare". Nel gigante sembrava potersi ripetere: "Ci abbiamo creduto, lo sai, perché nella prima manche avevi guadagnato tanto nel finale ed eri lì, sembravi in spinta, non riusciamo a spiegarcelo davvero", le fa notare il giornalista.

"Non posso che essere contenta, perché penso di aver disputato una delle gare più belle, è chiaro che brucia un po' – ammette la Goggia – perché ho chiuso a 25 centesimi dalla medaglia d’argento… non era semplice. In questa seconda manche c'era un pochino più di angolo, un po' anche di buio per noi che partivamo dietro… forse ho commesso qualche errore ma nel complesso penso di aver dato tutto. È andata così ma sono comunque soddisfatta".

Un pensiero lo rivolge a Lara Della Mea, autrice di una rimonta splendida nella seconda manche e rimasta ai piedi del podio: "Vince Federica Brignone, arrivano due argenti a pari merito e lei che ha il terzo tempo totale è fuori dal podio, poi per soli 5 centesimi. Mi spiace, che beffa. A volte è un po' ingiusto. Quanto a me penso di aver dato tutto in queste Olimpiadi e quindi non devo avere rimpianti".