Milano-Cortina, Macii e Conti: la verità sulla coppia azzurra scoppiata

Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio, la più grande coppia della danza italiana, unica a vincere un mondiale salendo anche sul podio olimpico. Coppia sì, ma non nella vita, anche se molti invece li credevano innamorati perché sul ghiaccio succede. Coppia, come quella che formano Sara Conti e Niccolò Macii, oggi nello sport ma fino a tre anni fa anche nel privato.

Una storia semplice e complessa al tempo stesso. Lui aveva cominciato con un’altra partner, Bianca Manacorda, e con lei era anche arrivato a gareggiare agli Europei del 2016. Un paio di anni dopo però il sodalizio si è sciolto e Niccolò è rimasto solo. Per poco, perché intanto anche Sara aveva cominciato ad arrivare a buoni livelli e così è nel 2019 hanno creato questa connection milanese -bergamasca, sul ghiaccio e nella vita.

Un’intesa perfetta che li ha portati a sfiorare la qualificazione alle Olimpiadi di Pechino 2022, quando l’Italia poteva portare solo una coppia. E a rifarsi l’anno successivo vincendo gli Europei ma arrivando anche al bronzo mondiale ripetuto poi lo scorso anno. Nel frattempo però come succede nella vita, addio vita a due. Si sono lasciati continuando però a gareggiare insieme, perché quella magia non l’hanno mai persa. E come ha spiegato lei a Sette, «credo che noi dobbiamo essere orgogliosi perché abbiamo tenuto duro e siamo riusciti a ritrovare la forza di rimetterci insieme in pista e di riprendere a perseguire i nostri obiettivi, anche con l’aiuto di uno psicologo».

A fine agosto Macii sposerà la nuova fidanzata, Vanessa, in provincia di Treviso. Tra gli invitati, ça va sans dire, ci saranno anche Sara e il suo attuale compagno, il pattinatore tedesco Tim Dieck che gareggia sotto i colori della Spagna.