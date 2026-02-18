Milano-Cortina, Vittozzi e Wierer per l'ultima impresa insieme. Clamoroso: Passler fatta fuori

Due donne, due biathlete allo specchio, una delusa assai da quello che ha combinato sinora ai Giochi, l’altro esaltata per lo splendido oro conquistato nell’inseguimento. Stiamo parlando, ovviamente, delle due azzurre che saranno protagoniste oggi (ore 14.45) nella staffetta 4x6 km: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi.

Dicono non vadano molto d’accordo ma dopo l’oro di Lisa, Dorothea si è recata ad abbracciarla e a complimentarsi in modo sincero: «È stata molto brava, ci ha tolto un peso in vista della staffetta», ha detto la Wierer. La squadra italiana che cercherà una medaglia sulle nevi di Antarselva è stata così composta: accanto alle due punte di diamante del nostro fondo rosa ci saranno Hannah Auchentaller e Michela Carrar. Sarà fondamentale il contributo di Hannah al lancio e soprattutto di Michela (che dovrà limitare i danni al poligono) in terza frazione per sperare di salire sul podio. Non è stata schierata, invece, Rebecca Passler, la giovane altoatesina, rientrata in gruppo soltanto lunedì dopo l’annullamento della sospensione per la vicenda legata alla positività al letrozolo.

Oggi la favorita assoluta rimane la squadra francese (Bened, Jeanmonnot, Michelon, Simon il suo micidiale quartetto) visto che schiera fondiste in grado di vincere almeno una medaglia olimpica individuale in questi Giochi. Per l’argento e il bronzo si annuncia una gara aperta ad almeno quattro nazioni, tra cui c’è sicuramente anche l’Italia. Wierer e compagne dovranno vedersela con le norvegesi Johansen, Arnekleiv, Knotten e Kirkeeide.

Avversarie ostiche che hanno già negato alle italiane il gradino più alto del podio nella tappa bavarese della coppa del mondo. Ma anche da Svezia e Germania che non mollano mai quando si tratta di fare squadra.