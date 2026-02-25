Seria A, disastro continuo al Var: come è stata falsata la corsa-Champions

Sarà mica colpa della pirateria se l’interesse e gli ascolti dell’orrido calcio sono in caduta libera? Il nostro campionato è “avariato” non solo per lo spettacolo mediocre che offre, ma anche e soprattutto per le continue contaminazioni arbitrali. Ormai fa più notizia quando una partita fila liscia (è il caso di Doveri che per aver svolto bene il suo lavoro in Inter-Napoli è stato incensato per giorni), rispetto a quando viene macchiata da un disastro arbitrale. Il problema è che le polemiche sono diventate fine a se stesse, con gli animi che si incendiano ogni domenica per poi spegnersi nel giro di qualche ora senza che vengano fatti passi concreti verso un miglioramento del sistema.

Il fattaccio tra Bastoni e Kalulu sembrava il punto più basso di questa nefasta stagione per i nostri fischietti: in un solo colpo metteva a nudo l’inadeguatezza dell’arbitro e l’assurdità di un protocollo che non permette al Var di correggere un errore gigantesco. L’episodio in Inter-Juve era così clamoroso da far credere che fosse quasi necessario per arrivare a mettere un punto e ripartire. Invece una settimana dopo i vertici arbitrali sono di nuovo costretti a cospargersi il capo di cenere. Quanto accaduto in Atalanta-Napoli è lunare, con il signor Chiffi che ha annullato il 2-0 dei partenopei per un fallo di Hojlund su Hien che non è mai avvenuto, nel rumoroso silenzio del Var.



INSUFFICIENTE

L’Aia ha ritenuto la prestazione di Chiffi insufficiente, ma come La Penna (quello di Inter-Juve, per intenderci) verrà fermato per un turno e poi tornerà in campo, come se nulla fosse accaduto. Intanto però il Napoli è furioso, perché ha visto un arbitro annullargli il match point per la Champions e prestare il fianco alla rimonta dell’Atalanta, che ha cambiato tutti gli equilibri del campionato. Magari Conte anche sul 2-0 sarebbe stato travolto da Palladino nell’ultima mezz’ora, ma gli è stata negata la possibilità di scoprirlo in maniera pulita. La cosa più triste è che giocatori e allenatori si prestino a questo circo, non ammettendo mai quando ricevono un aiuto. Anche perché dietro agli errori non c’è alcun complotto o sistema volto a favorire una squadra in particolare, prima o poi tocca a tutti a causa del livello infimo di questa classe arbitrale.

L’anno scorso l’Inter è stata penalizzata in una fase cruciale della corsa scudetto, quest’anno è spettato alle sue rivali essere vittime dei fischi sbagliati in alcune partite pesanti. Se Chiffi verrà almeno punito per facciata, a Piccinini non spetterà neanche una tiratina d’orecchi da parte dell’Aia. Il Milan è sul piede di guerra da tempo e quanto accaduto con il Parma è la classica goccia che fa traboccare il vaso. I rossoneri sono stati tagliati fuori dalla lotta scudetto con largo anticipo soprattutto per demeriti propri, però è innegabile che le decisioni controverse degli arbitri abbiano avuto un peso. Nello specifico in via Aldo Rossi sono contrariati per come è stato gestito l’episodio che ha portato al gol vittoria del Parma: Troilo sovrasta Bartesaghi aiutandosi con le mani, ma è il blocco di Valenti su Maignan a essere irregolare. Infatti Piccinini fischia e annulla: «Per me è fallo». Il Var però non la pensa allo stesso modo e gli fa cambiare idea: in casi come questi è giusto che intervengano da Lissone? O doveva rimanere la decisione in campo, non trattandosi di un chiaro ed evidente errore? In teoria ce lo spiegheranno oggi in “Open Var”, in pratica arriverà la solita giustificazione poco convincente, perché il programma ormai è tutto tranne che trasparente. Gli interrogativi sono tanti: con l’Aia allo sbando totale, perché non si riesce a mettersi seduti a un tavolo per migliorare il protocollo e rendere il Var non una moviola ma uno strumento utile a rendere meno scarsi gli arbitri?