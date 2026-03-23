Inter, la bordata di Gianluca Pagliuca: "Una Caporetto". Inter, allarme rosso

Ancora un pari per l’Inter, fermata dalla Fiorentina. Un altro giro a vuoto. Certo, il vantaggio della capolista resta solido, eppure i nerazzurri stanno sprecando troppe occasioni per chiudere un campionato che, potenzialmente, poteva essere finito da tempo. E sulla situazione dell’Inter interviene Gianluca Pagliuca, il grande ex, che non lesina opinioni nette, pesanti, sulla squadra di Cristian Chivu.
Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, l’ex portiere analizza il momento dei nerazzurri, ancora in vetta ma reduci da un evidente rallentamento. Nonostante il margine su Milan e Napoli, Pagliuca invita a non abbassare la guardia: "L'Inter ha ancora sei punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli. È ancora la favorita. Ha rallentato, nelle ultime due partite non si è vista la squadra spumeggiante delle partite precedenti. Ci sta. Da ex interista, dico meno male che il Milan ha perso con la Lazio otto giorni fa. Sennò a tre punti era diverso - ha rimarcato -. Ora ha la Roma in casa e c'è lo scontro diretto Napoli-Milan, con una vittoria a Pasqua metterebbe un ulteriore mattoncino. Credo che l'Inter abbia ancora il 70% di possibilità di vincere lo scudetto, ma ora basta passi falsi. L'anno scorso il vantaggio era minimo, si giocava sempre sui due-tre punti, era più equilibrata. Ora l'Inter ha in mano il campionato, sarebbe una Caporetto se dovesse perdere il campionato", ammette il portierone.
Fiorentina-Inter, Di Canio spiana Barella: "Non è Iniesta e non capisce il momento"Un'altra frenata per l'Inter, solo un pareggio con la Fiorentina. E la corsa-scudetto, incredibilmente, non &egr...
Tra i temi toccati anche il futuro tra i pali nerazzurri, con il possibile addio di Sommer e il nome di Vicario tra i candidati: "Vicario è un buon portiere, si è fatto strada ma secondo me non è il miglior portiere in giro in questo momento - ha sentenziato l'ex estremo difensore nerazzurro -. Sicuramente ci sono dinamiche e intrecci di mercato, ma ci sono diversi portieri migliori di lui. Se dovesse essere Vicario, spero per l'Inter che sia la scelta giusta".
Serie A, l'Inter frena ancora: 1-1 con la FiorentinaL'Inter frena ancora dopo il pareggio contro l'Atalanta: di nuovo un 1-1 per i nerazzurri impegnati al Franchi c...
Infine, uno sguardo alla Nazionale e al percorso verso il Mondiale, tra prudenza e fiducia: "Sono rimasto scottato dalle ultime due eliminazioni, stavolta voglio essere un po' più cauto. L'Irlanda del Nord è alla nostra portata, come lo era la Macedonia del Nord. Spero avremo fatto tesoro delle esperienze precedenti. Speriamo basti il 100%. L'Italia sta vivendo un ciclo particolare, adesso siamo un po' in calo. C'è qualche Nazionale più forte di noi, ma se giochiamo al massimo delle nostre possibilità abbiamo ottime chances di andare al Mondiale".