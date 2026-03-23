Inter, la bordata di Gianluca Pagliuca: "Una Caporetto". Inter, allarme rosso

Ancora un pari per l’Inter, fermata dalla Fiorentina. Un altro giro a vuoto. Certo, il vantaggio della capolista resta solido, eppure i nerazzurri stanno sprecando troppe occasioni per chiudere un campionato che, potenzialmente, poteva essere finito da tempo. E sulla situazione dell’Inter interviene Gianluca Pagliuca, il grande ex, che non lesina opinioni nette, pesanti, sulla squadra di Cristian Chivu.

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, l’ex portiere analizza il momento dei nerazzurri, ancora in vetta ma reduci da un evidente rallentamento. Nonostante il margine su Milan e Napoli, Pagliuca invita a non abbassare la guardia: "L'Inter ha ancora sei punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli. È ancora la favorita. Ha rallentato, nelle ultime due partite non si è vista la squadra spumeggiante delle partite precedenti. Ci sta. Da ex interista, dico meno male che il Milan ha perso con la Lazio otto giorni fa. Sennò a tre punti era diverso - ha rimarcato -. Ora ha la Roma in casa e c'è lo scontro diretto Napoli-Milan, con una vittoria a Pasqua metterebbe un ulteriore mattoncino. Credo che l'Inter abbia ancora il 70% di possibilità di vincere lo scudetto, ma ora basta passi falsi. L'anno scorso il vantaggio era minimo, si giocava sempre sui due-tre punti, era più equilibrata. Ora l'Inter ha in mano il campionato, sarebbe una Caporetto se dovesse perdere il campionato", ammette il portierone.