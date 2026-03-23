Fiorentina-Inter, Di Canio spiana Barella: "Non è Iniesta e non capisce il momento"

Un'altra frenata per l'Inter, solo un pareggio con la Fiorentina. E la corsa-scudetto, incredibilmente, non è ancora chiusa. Di chi sono le responsabilità? Paolo Di Canio, a tal proposito, ha le idee chiare. E tra gli altri punta il dito e picchia duro contro Nicolò Barella.

Negli studi di Sky Calcio Club, Di Canio ha analizzato le possibili cause del calo, indicando tra i fattori anche le conseguenze psicologiche della finale di Champions League persa contro il Psg e della delusione europea con il Bodo. Un contesto complicato, in cui alcune individualità non stanno rendendo come previsto. Nel mirino dell’ex attaccante, come detto, ci finisce soprattutto Barella, protagonista in negativo nell’azione che ha portato al pareggio viola. Rivedendo le immagini, Di Canio non usa giri di parole: "Barella che fa quell'errore a 8 giornate dal termine è gravissimo. Vuol dire non capire i momenti".