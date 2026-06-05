Inter e Roma al lavoro per fare il vuoto

L’Inter continua a lavorare con fiducia per arrivare a Marco Palestra. Il 21enne terzino di proprietà dell’Atalanta, ma in prestito al Cagliari nell’ultima stagione, rappresenta il grande obiettivo di mercato dei nerazzurri, a maggior ragione dopo l’uscita di Denzel Dumfries, pronto a cominciare la sua nuova avventura al Real Madrid (i blancos hanno già comunicato all’Inter la volontà di attivare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro). Con il passare delle ore aumenta l’ottimismo tra i vertici interisti, anche se non è ancora stato trovato l’accordo con l’Atalanta e per questo servirà tempo. Quella bergamasca, si sa, è una bottega cara e la valutazione di Palestra parte da una base fissa di 50 milioni, che si avvicina a 60 milioni con i bonus. L’Inter, invece, ha presentato una prima offerta da 40 milioni, per salire vicino a 50 milioni con i bonus. Ballano, insomma, una decina di milioni, ma la sensazione è che le due società possano incontrarsi a metà strada. Le dirigenze, infatti, hanno ottimi rapporti- nonostante le scintille dell’estate scorsa per Ademola Lookman - e ad andare in direzione Milano c’è anche la volontà del giocatore (il quale intanto lascia il ritiro della Nazionale per il problema muscolare che gli aveva fatto saltare la trasferta in Lussemburgo). Palestra, infatti, è seguito da alcuni club di Premier League - il Newcastle avrebbe offerto 50 milioni- ma preferirebbe restare in Serie A. Il discorso potrebbe cambiare nel caso in cui dovesse farsi avanti il Manchester City, ma il colosso inglese al momento guarda ad altri obiettivi, come l’altro azzurro Sandro Tonali, voglioso di lasciare il Newcastle: serviranno 100 milioni.

Detto di Palestra, l’Inter lavora anche per trovare almeno un nuovo difensore centrale.



L’indiziato numero uno è Oumar Solet, che dopo aver risolto i problemi giudiziari (era accusato di violenza sessuale, ma il caso è stato archiviato settimana scorsa) è pronto a cominciare un nuovo capitolo della sua carriera lontano dall’Udinese. I friulani chiedono 30 milioni, ma anche in questo caso le sensazioni sono positive. Parallelamente, il club di Beppe Marotta pensa a Gianluca Mancini della Roma. I giallorossi non avrebbero intenzione di privarsi del difensore, ma il giocatore piace molto a Cristian Chivu: un tentativo verrà fatto. Roma che, tra l’altro, è attiva sul mercato in uscita (attenzione al futuro di Manu Koné: il centrocampista è sul taccuino dell’Atletico Madrid), per mettere da parte un tesoretto da investire su Mason Greenwood. L’asso inglese del Marsiglia vuole lasciare la Francia, ma difficilmente in Premier League qualche club investirà i 50 milioni richiesti dai transalpini (Greenwood è stato anche escluso dalla nazionale inglese dopo l’accusa di stupro e violenza aggravata della fidanzata). Gian Piero Gasperini, invece, stravede per l’ala offensiva britannica e lo considera il rinforzo ideale per l’attacco della Roma. Giallorossi che, intanto, portano avanti i contatti con il Bayer Leverkusen per il fantasista 18enne Kemir Alajbegovic, seguito da mezza Europa.

Sempre in attacco, ma parlando della Juventus, la Vecchia Signora tratta con l’Atletico Madrid per il centravanti norvegese Alexander Sorloth.

Infine, il capitolo panchine: il Parma ha ufficializzato la permanenza di Carlos Cuesta, il Sassuolo va avanti per Alberto Aquilani, pronto a lasciare il Catanzaro, mentre il Torino dovrebbe puntare su Ignazio Abate, reduce da un’ottima stagione alla guida della Juve Stabia.