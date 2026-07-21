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Fakir, Elly Schlein assolve Matteo Lepore: "Ha scelto di governare la frustazione"

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martedì 21 luglio 2026
Fakir, Elly Schlein assolve Matteo Lepore: "Ha scelto di governare la frustazione"

1' di lettura

Elly Schlein è stata ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, il programma di approfondimento politico di La7. E, com'era prevedibile, nel corso della trasmissione si è tornati a parlare del caso di Fakir e di quanto accaduto a Bologna, con gli antagonisti che hanno messo e fuoco la città, prendendo di mira soprattutto le forze dell'ordine. 

"Abbiamo chiesto subito di accertare fino in fondo e fare piena luce su quello che è accaduto con la morte di Fakir - ha detto la segretaria del Pd -. È doveroso che le istituzioni chiedano di fare piena luce, qualcosa non è andato come doveva, tutti siamo rimasti sconvolti. Quando un uomo muore durante un'operazione di fermo, lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce. La politica non deve arrivare con condanne o assoluzioni di ufficio - ha proseguito al dem -, sarà la magistratura a stabilire se ci saranno responsabilità e di chi". 

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Il sindaco di Bologna "Lepore ha scelto di governare la frustrazione e lo smarrimento di un'intera comunità - ha sottolineato Schlein -. È stato importante, per non lasciarla in balia delle spinte più estremiste e degli antagonisti. La violenza - ha concluso - è da condannare sempre, ogni volta che si manifesta". 

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