Fakir, Elly Schlein assolve Matteo Lepore: "Ha scelto di governare la frustazione"

Elly Schlein è stata ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, il programma di approfondimento politico di La7. E, com'era prevedibile, nel corso della trasmissione si è tornati a parlare del caso di Fakir e di quanto accaduto a Bologna, con gli antagonisti che hanno messo e fuoco la città, prendendo di mira soprattutto le forze dell'ordine.

"Abbiamo chiesto subito di accertare fino in fondo e fare piena luce su quello che è accaduto con la morte di Fakir - ha detto la segretaria del Pd -. È doveroso che le istituzioni chiedano di fare piena luce, qualcosa non è andato come doveva, tutti siamo rimasti sconvolti. Quando un uomo muore durante un'operazione di fermo, lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce. La politica non deve arrivare con condanne o assoluzioni di ufficio - ha proseguito al dem -, sarà la magistratura a stabilire se ci saranno responsabilità e di chi".