Jannik Sinner, Panatta sconvolto: "Il servizio? Tutto in pochi mesi, incredibile..."

“Il servizio di Sinner tra i migliori della storia. Sono sicuro che quando tornerà Alcaraz…”. Adriano Panatta incorona ancora una volta Jannik Sinner dopo il trionfo di Wimbledon, dove l'azzurro ha conquistato il secondo titolo consecutivo sull'erba londinese battendo in finale Alexander Zverev e consolidato il primato nel ranking mondiale. Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex campione del Roland Garros ha sottolineato soprattutto l'evoluzione tecnica del numero uno del mondo, indicando nel servizio il salto di qualità più evidente degli ultimi mesi: "Il servizio di Jannik è cresciuto enormemente in pochi mesi — si legge — È difficile cambiarlo persino nei giovani, figuriamoci in un professionista già affermato. Sinner ci è riuscito grazie a una capacità di lavoro e a un desiderio di migliorare senza paragoni".

Per Panatta non si tratta soltanto di un miglioramento statistico, ma di un'arma ormai decisiva anche nei momenti più delicati delle partite: "Oggi il suo servizio è al livello di quello dei migliori battitori della storia. Non soltanto per ciò che raccontano le statistiche, ma perché riesce a trovare l'ace esattamente quando ne ha maggiore bisogno”. Con il successo all'All England Club, Sinner ha conquistato il quinto titolo Slam della carriera, riscattando anche le delusioni incassate nei primi Major della stagione e confermandosi il punto di riferimento del circuito maschile. L'obiettivo adesso è difendere il titolo agli US Open, dove potrebbe ritrovare il grande rivale Carlos Alcaraz.