Jannik Sinner, la rosicata della Botteri: "Quanto mi rode per Montecarlo. E quei 70 milioni..."

"Anche Sinner abita lì. Quanto mi rode che Sinner viva a Monte Carlo". Giovanna Botteri non è riuscita a trattenere il fastidio nel vedere il più grande atleta italiano contemporaneo risiedere in quello che viene considerato un paradiso fiscale. Dialogando con Luca Sommi alla manifestazione Lungo il Fiume: Persone, Cammini, Storie a Medesano, la giornalista si è lasciata scappare qualche commento sopra le righe su Jannik Sinner. "Quello che mi chiedo sempre è: uno che cosa fa con 70 milioni l'anno? Ti compri una casa, ok, magari il motorino, una macchina, due macchine - ha proseguito la Botteri -. Poi compri una casa al figlio. Ma poi? Cioè 70 milioni. Questi hanno case, robe che nemmeno si ricordano di avere".

Nonostante le domande di Botteri, pare che nella vicenda di Sinner non ci sia nulla di strano. Anzi. "Sinner vive e lavora all'estero, anzi è spesso in viaggio per partecipare ai tornei in giro per il mondo, e quando torna a Monte Carlo è lì che si allena ed è lì che insiste effettivamente il suo centro d'interessi vitali - ha spiegato il professor Angelo Cremonese, intervistato da Fanpage -. Non ha moglie e figli in Italia ma solo i genitori: nel primo caso potrebbe essere attaccabile, nel secondo no perché non è un ragazzino ma un adulto che, con le giuste proporzioni, è un lavoratore autonomo che risiede stabilmente all'estero". Insomma, Sinner è italiano ma la sua vita è a Monte Carlo. Qualcuno avvisi la Botteri.