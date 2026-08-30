Champions, l’Inter debutta in casa del Real di Mourinho

Il grande calcio europeo ha finalmente la sua mappa ufficiale. Con la pubblicazione dei calendari della Uefa, le rappresentanti italiane conoscono nel dettaglio il proprio cammino in Champions, Europa e Conference League. La massima competizione europea scatta martedì 8/9 mettendo subito alla prova le ambizioni delle quattro italiane: Inter, Napoli, Roma e Como. Inter: esordio con i brividi al Bernabeu contro il Real Madrid di Mourinho (8/9).

A San Siro arriveranno poi il Brugge, lo Shakhtar, lo Stoccarda e il Liverpool (19/1), prima di chiudere in casa dello Slovan Bratislava il 27 dello stesso mese. Napoli: debutto di fuoco al Maradona contro l’Arsenal (9/9). Tra i match di cartello spicca la durissima trasferta del 24/11 sul campo del Manchester City. L’ultima giornata sarà in casa contro il Viking. Roma: prima fermata a Istanbul contro il Fenerbahce (dell’ex Lukaku) il 10/9. All’Olimpico arriverà il Real Madrid (14/10), mentre il 3/11 i giallorossi faranno visita al Manchester United all’Old Trafford. Como: storica prima assoluta giovedì 10/9 ospitando il Lipsia. Il cammino dei lariani include poi la sfida al Sinigaglia contro il Manchester United (21/10) e il Psg (20/1), con chiusura al Camp Nou contro il Barcellona il 27 sempre di gennaio.

In Europa League il debutto del Milan (che ha raggiunto un accordo verbale col Nottingham Forest per il prestito del trequartista inglese Omari Hutchinson, classe 2003) sarà il 16/9 a San Siro contro il Benfica, mentre la Juve giocherà all’Allianz, il giorno dopo, con gli olandesi del Nec Nijmegen. In Conference l’Atalanta debutterà in casa contro i ciprioti del Pafos, il 15/10 . Poi la trasferta in casa dell’Ajax, il 22/10.