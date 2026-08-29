Fiorentina, disastro nel giorno del centenario: il Frosinone vince 3 a 0

E' amarissima la festa per i 100 anni della Fiorentina per i tifosi viola. Il Frosinone si impone con un clamoroso 3-0 al Franchi, nell'anticipo della 2/a giornata di Serie A. Nel primo tempo ciociari in gol con Raimondo al 26' in mischia e con Bracaglia al 38' di testa. I viola, fischiati da parte dei propri tifosi, sono stati sfortunati avendo colpito due pali clamorosi con Mastantuono e Valdepenas. Nel secondo tempo la squadra di Grosso continua a produrre tanto gioco, ma senza riuscire a concretizzare. Viola più volte pericoloso, ma manca evidentemente il finalizzatore visto che Kean in procinto di essere ceduto al Como è soltanto in tribuna. Il Frosinone si rivela cinico, invece, visto che alla prima occasione della ripresa trova anche il 3-0 firmato ancora da Raimondo con uno splendido esterno sinistro al volo da posizione defilata a sorprendere De Gea. Stadio Franchi sotto shock, era tutto pronto per celebrare il compleanno della Fiorentina con una vittoria e invece per la squadra di Grosso è arrivata la seconda pesante sconfitta. Solo nel finale Fiorentina pericolosa con Pellegrino, ma è troppo poco. E' allarme rosso a Firenze, in attesa di capire cosa succederà sul mercato in questi ultimi giorni. Fa festa il neopromosso Frosinone di Alvini, che dopo aver messo in difficoltà la Juventus espugna il Franchi meritatamente.