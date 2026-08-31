Gasp ha il suo scudiero: è De Roon

Marten De Roon si riunisce a Gian Piero Gasperini. Dopo gli 8 anni insieme all’Atalanta, il centrocampista olandese ritroverà il suo vecchio tecnico alla Roma. Un affare lampo, a titolo definitivo, accelerato dall’arrivo a Bergamo di Franck Kessié, che permette ai giallorossi di aggiungere un’opzione in mezzo al campo e a Gasp di ritrovare il suo fidato scudiero. Sono giorni intensi per la Roma (che oggi, ore 18.30, diretta Dazn e Sky gioca sul campo del Lecce nel posticipo della seconda giornata di campionato), che spinge anche per Luiz Henrique, trequartista brasiliano dello Zenit: l’offerta è in prestito a 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Parallelamente, il club dei Friedkin segue Jamie Leweling, ala offensiva dello Stoccarda (ma ne arriverà soltanto uno).

Dopo Rafael Leao, il Milan mette a segno un’altra cessione. È fatta per il trasferimento di Santiago Gimenez al Porto, in prestito gratuito, con diritto di riscatto (che può diventare obbligo) a 18 milioni e altri 2 milioni di bonus. In entrata, invece, c’è Omari Hutchinson, trequartista di piede mancino in arrivo in prestito dal Nottingham Forest. La Juventus, dal canto suo, lavora per il centrocampo e si avvicina a Pape Sarr, centrocampista senegalese del Tottenham cercato con forza anche dal Monaco. I bianconeri restano attenti alla situazione di Joshua Zirkzee, sul quale è però in vantaggio la Fiorentina. I bianconeri devono cedere Davis, su cui c’è l’interesse dell’Atletico Madrid, ma anche del Borusssia Dortmund.

Le difficoltà ad arrivare alla fumata bianca per l’ex Bologna, in ogni caso, hanno convinto la Viola a interessarsi anche a Folarin Balogun del Monaco. È pronto a lasciare Firenze, invece, Albert Gudmundsson, molto vicino al trasferimento alla Lazio, che intanto cede Petar Ratkov al Levante (in prestito con diritto di riscatto). Il Torino, intanto, è vicino alla chiusura per Rafik Belghali, esterno in uscita dal Verona. Sempre sulle fasce, il Venezia spinge per Pasquale Mazzocchi del Napoli. Infine un colpo del mercato internazionale: Gabriel Jesus lascia l’Arsenal e si trasferisce al Barcellona.