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Dario Franceschini: "Ho il Parkinson, perché ho deciso di parlarne"

lunedì 31 agosto 2026
Dario Franceschini: "Ho il Parkinson, perché ho deciso di parlarne"

2' di lettura

Dario Franceschini, senatore ed ex ministro del Pd, ha rivelato di essere affetto dal morbo di Parkinson, diagnosticatogli nel 2020. La malattia, racconta al Corriere della Sera, è stata inizialmente “una botta tremenda”, ma non gli ha impedito di proseguire la sua attività politica: “Proseguo nel mio lavoro, anche se oggi ho, inevitabilmente, ritmi un po’ diversi dal passato”.

La scelta di rendere pubblica la sua condizione è arrivata dopo anni di riflessione e dopo le sollecitazioni di medici e terapisti, convinti che la sua testimonianza potesse aiutare altri malati: “Spronerebbe tanti malati a uscire dalla penombra”. Franceschini ammette: “Mi costa, e molto - Per numerose ragioni: compreso un certo, credo comprensibile, pudore”. Ha però deciso di raccontare questa “particolare stagione” della sua vita per invitare chi soffre della stessa malattia a non isolarsi: “Lo faccio per dire a tutti gli altri malati di Parkinson: non isolatevi, continuate a vivere”.

Franceschini ricorda i primi sintomi e i sospetti di Graziano Delrio, medico e collega di partito, che aveva notato il suo modo di camminare trascinando i piedi. Dopo gli accertamenti è arrivata la diagnosi, vissuta pensando innanzitutto alla moglie e alle figlie. Poi è emersa la tentazione di nascondere la malattia: “Chi è colpito dal Parkinson tende a vergognarsi. Parla male, biascica, oppure cammina barcollando, sembra un ubriaco”.

Oggi Franceschini invita invece a reagire: “è fondamentale non scoraggiarsi, svegliarsi al mattino con qualcosa da realizzare”. Oltre alle cure, considera decisivo mantenersi attivi e avere obiettivi quotidiani: “io non mollo, io continuo a vivere, a esserci”.

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