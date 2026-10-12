Sinner e il ginocchio, nelle mani di Herbert Schoenhuber

La stagione è finita, di tempo ce n’è sì, ma… adesso non si può più sbagliare. Jannik Sinner ha già scelto a chi affidarsi per affrontare il problema al ginocchio destro che lo ha costretto a chiudere in anticipo il 2026. Il numero uno del mondo, infatti, si rivolgerà a Herbert Schoenhuber, ortopedico di fama internazionale e co-fondatore del centro medico e riabilitativo Physioclinic di Milano. È il medico che ha seguito Sofia Goggia dopo il grave infortunio del gennaio 2022, quando la sciatrice riuscì a conquistare l'argento olimpico nella discesa libera di Pechino.

Una scelta importante per il campione altoatesino, che ora deve pensare soprattutto a risolvere il problema senza correre rischi. L'obiettivo è il 2027, con la speranza di presentarsi al via della nuova stagione, a Melbourne, nelle migliori condizioni possibili. La decisione di affidarsi a Schoenhuber è stata ufficializzata dallo stesso centro medico attraverso i propri canali social, con una fotografia che ritrae il tennista insieme al medico e allo staff della struttura. Il messaggio di Physioclinic è chiaro: "Siamo sicuri che anche Jannik, numero uno al mondo, nei prossimi mesi si riprenderà bene e tornerà a far sognare tutti gli appassionati di tennis già dalla prossima stagione".