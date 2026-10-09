Sinner infortunato, Djokovic gela tutti: "Guarito davvero?"

Novak Djokovic conosce bene il prezzo di un infortunio e avverte Jannik Sinner: il ritorno in campo non dipende soltanto dal recupero fisico, ma anche dalla capacità di ritrovare fiducia nel proprio corpo. Il campione serbo, da Shanghai, ha condiviso la scelta dell’azzurro di chiudere in anticipo la stagione 2026 per curare il ginocchio, invitandolo a non avere fretta.

“Ti chiedi sempre: sono davvero guarito?”. È questo il dubbio che può accompagnare un tennista dopo uno stop prolungato. Perché, anche quando il fisico sembra pronto, resta la paura che un movimento improvviso possa riaccendere il dolore o provocare una ricaduta. “Dal punto di vista fisico sai quando sei pronto, ma poi c’è l’aspetto mentale”, ha spiegato l’ex numero uno Atp, sottolineando quanto sia delicata la fase del rientro.

Sinner ha deciso di rinunciare a tutti gli impegni rimasti nel calendario, comprese le Finals di Torino, per concentrarsi sulle cure e tornare al meglio nel 2027. Una decisione che Djokovic approva, forte dell’esperienza maturata in una carriera segnata da diversi problemi fisici. “Pensare a lungo termine è una scelta intelligente — ha detto il serbo, ricordando quanto sia importante preservarsi per continuare a competere e raggiungere i propri obiettivi — È importante concedersi più anni di carriera, così da avere più possibilità”.

Djokovic non ha ancora parlato direttamente con Jannik dopo l’infortunio, ma ha annunciato che lo contatterà per sapere come sta. “So quanto sia difficile per quello che è capitato a me in carriera”. La guarigione, soprattutto quando è coinvolto il ginocchio, passa anche dalla testa. E la fretta rischia di complicare un percorso che richiede pazienza.