Paolo Bertolucci, "lui ci è riuscito": le parole a sorpresa su Zverev numero 1

Alexander Zverev sul tetto del mondo, e Paolo Bertolucci lo applaude. L'ex tennista azzurro, oggi opinionista, non ha dubbi sulla legittimità del primato conquistato dal tedesco, che ha la certezza matematica di chiudere il 2026 al numero uno della classifica Atp. Un traguardo arrivato dopo anni di rincorse, infortuni e occasioni sfumate, favorito anche dallo stop di Jannik Sinner e dalla sconfitta di Carlos Alcaraz a Shanghai. Ma per Bertolucci non si tratta di un regalo degli avversari: Zverev ha saputo resistere nei momenti difficili, continuando a credere nelle proprie possibilità.

"Non considero Zverev un usurpatore del trono. Nel tennis bisogna anche avere la fortuna di farsi trovare pronti quando si crea un’occasione”, scrive Bertolucci sulla Gazzetta dello Sport, riconoscendo al tedesco il merito di non essersi mai arreso. Il suo talento era evidente già nelle categorie giovanili, poi confermato dai primi successi nei Masters 1000. La carriera, però, ha preso una direzione più complicata del previsto, soprattutto dopo il grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per molti mesi. Nel frattempo, il tennis mondiale è cambiato. Con Roger Federer e Rafael Nadal fuori scena e Novak Djokovic nella parte conclusiva della carriera, Zverev e Daniil Medvedev sembravano destinati a raccogliere la loro eredità.