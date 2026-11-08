Taranto, Mrva sbrocca e l'arbitro lo umilia davanti a tutti

Per rimettere al loro posto qualche tennista testa calda e un po' insolente, a volte, c'è solo un modo: umiliarlo. Lo deve aver pensato l'arbitro Marko Plese, preso a male parole da Maxim Mrva durante il match contro Matteo Martineau al Challenger 50 di Taranto.

Il 19enne tennista ceko, dopo aver perso il primo set contro il francese, e con un secondo parziale ancora molto complicato, ha i nervi a fior di pelle e decide di fare l'unica cosa che tutti sconsigliano nel mondo della racchetta: prendersela con il giudice di sedia.

Mrva, considerato un buon talento del circuito Atp (nel 2024 ha vinto Wimbledon Junior nel doppio), in preda alla frustrazione contesta l'arbitro per un fischio dubbio, l'ennesimo della partita a suo dire, e sbotta in maniera sgarbata e arrogante: "Tu sei cosi scarso, e lo sai. Hai fatto così tanti errori ed ecco perché tu sei qui ad arbitrare un 50k".

Plese non si scompone e liquida la lamentela di Mrva con un laconico: "Proprio come te". Risposta glaciale che non ha migliorato né l'umore né la qualità del gioco del ceko, ormai nel pallone: Martineau ha vinto agevolmente raggiungendo così le semifinali del torneo tarantino.

