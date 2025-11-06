Jannik Sinner "preso a pallate in allenamento": incredibile a Torino

Jannik Sinner è tornato in campo con l’entusiasmo di un ragazzino portato al parco dopo la scuola. Non toccava la racchetta da tre giorni, e l’impatto è stato immediato: passo leggero, sorriso largo, voglia di giocare.

Sorteggiati i due gironi delle Atp Finals di Torino, dal 9 al 16 novembre: nel "Jimmy Connors Group" ci sono Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alex de Minaur. Nel "Bjorn Borg Group" ci sono Sinner, Alexander Zverev e Ben Shelton. L'ultima casella se la giocano il canadese Felix Auger-Aliassime e l'altro italiano Lorenzo Musetti.

Il clima intorno a Jannik è festoso: appena entrato al circolo della Stampa-Sporting di Torino, l'altoatesino ha attraversato il campo in cui si allenavano Simone Bolelli e Andrea Vavassori e il primo lo ha accolto scherzosamente ‘a pallate’, prima che iniziasse il lavoro vero con Simone Vagnozzi.

Dall’altra parte della rete, a fargli da sparring partner, il giovane ceco Maxim Mrva, 18 anni, numero 355 del mondo. Un modo per Sinner di riallacciarsi subito alla normalità dopo la festa per il ritorno al numero uno, gli impegni extra e perfino una parentesi a golf con il suo staff.

Nell’intervista rilasciata a Sky il campione ha toccato molti temi: dal discusso rifiuto alla Coppa Davis al forte legame con il Paese in cui è nato, fino all’intenzione di continuare con Darren Cahill, definito “un po’ come il padre che unisce tutto il team”. Quanto alle Finals, Sinner ha promesso massima concentrazione: “Le preparerò nel migliore dei modi, dando tutte le mie energie fisiche e mentali. Mi voglio divertire, ma so benissimo che qui con gli otto migliori del mondo si inizia subito forte”.

Oggi c’è stato il sorteggio dei due gironi che ha definito la sua strada verso la conferma del titolo conquistato un anno fa. Jannik, testa di serie numero 2 (vale la Race, non il ranking), è finito nel gruppo Bjorn Borg. Da capire se ci sarà Lorenzo Musetti, impegnato ad Atene e obbligato a vincere. Mercoledì ha rimontato Wawrinka. In campo femminile, invece, si è chiusa l’avventura di Jasmine Paolini, eliminata sia in singolare sia in doppio, complice un’influenza che l’ha debilitata per tutta la settimana.