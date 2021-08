Immigrazione, la ong Ocean Viking ottiene il porto: sbarco da record, 549 migranti a bordo

07 agosto 2021 a

a

a

Altri migranti in arrivo in Italia. È Pozzallo il porto siciliano assegnato alla Ocean Viking, dopo un braccio di ferro, per far sbarcare i 549 a bordo. Tutti soccorsi in sei operazioni avvenute nel Mediterraneo centrale. Nel corso dei giorni dall'imbarcazione della ong Sos Mediterranee sono stati fatti sbarcare per urgenti motivi sanitari alcune donne e bambini, tutti di nazionalità nigeriana. La motovedetta della Guardia costiera li ha poi portati a Lampedusa. Tra loro anche una donna incinta. Numerosi i messaggi di allarme fatti pervenire dalla ong in attesa di porto: "Il nostro medico osserva sempre più segni di disagio psicologico. Ieri una persona è svenuta per sfinimento".

E ancora: "Terza evacuazione per un 4° paziente della Ocean Viking mentre siamo ancora senza un porto di sbarco per 549 naufraghi. Il paziente è stato evacuato dalla Guardia costiera italiana. La situazione sta peggiorando: le persone sono sempre più deboli, malate stanche e le loro condizioni peggiorano di giorno in giorno. A bordo ci sono non solo uomini e donne ma anche bambini". Fatta eccezione di minori e soggetti vulnerabili, tutti gli altri migranti, domani dopo i tamponi e i controlli sanitari, dovrebbero essere imbarcati sulla nave quarantena Azzurra.

L'arrivo della Ocean Viking precede di un solo giorno quello della Sea Watch 3 di Carola Rackete, attraccata a Trapani il 6 agosto. A bordo altri 257 migranti. Anche in quel caso la nave era rimasta diversi giorni in attesa dell'assegnazione del porto italiano. Tempo, ovviamente, che il comandante avrebbe potuto spendere per raggiungere altri Paesi come la Spagna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.