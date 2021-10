Roma, anziano va a fare le analisi e un rom gli ruba casa: "Qui abito io". Sconcerto: perché non può più entrare

30 ottobre 2021 a

Un uomo di 86 anni, senza moglie né figli, ha dovuto allontanarsi da casa per fare degli esami medici ma quando è tornato si è trovato la serratura cambiata. Il suo appartamento infatti era stato occupato durante la sua assenza da una rom con figlia e cane che non lo ha fatto più entrare. Secondo quanto riporta il Messaggero, alla donna è bastato scardinare la porta blindata per prendere possesso della casa in via Pasquale Del Giudice, nel quartiere Don Bosco. "Qui ora ci abito io, faccia quello che vuole", ha detto la rom quando si è trovata davanti l'anziano.

Inutile chiamare i carabinieri. I quali non possono procedere allo sfratto forzato. Per farlo occorre l'ordine del giudice. "Quindi sono dovuto andare via e quella donna è rimasta dentro casa mia senza che io potessi fare nulla". In conclusione, l'anziano si è trovato sfrattato da casa da una abusivo ed è dovuto andare a vivere dal fratello, in attesa che qualcuno intervenga.

Il suo avvocato, Alessandro Olivieri, spera di riuscire a farlo rientrare in tempi brevi nel suo appartamento: "L'impossibilità di poter procedere in flagranza ha di fatto privato il mio assistito non solo della possibilità di tornare a casa, ma anche di quella di riavere cose indispensabili. Ci auguriamo che l'intervento dell'autorità giudiziaria trovi una soluzione, in tempi brevissimi".

