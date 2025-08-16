Milano, investita e uccisa: uno dei ragazzini scappa dalla comunità a Bergamo

Libero logo
sabato 16 agosto 2025
1' di lettura

Uno dei quattro ragazzini rom responsabili di aver investito e ucciso Cecilia De Astis a bordo di un'auto rubata nel quartiere Gratosoglio di Milano ha tentato la fuga. Ma è stato preso poco dopo. Uno di loro è ancora ricercato, gli altri invece - 13, 12 e 11 anni - sono sparsi in tre comunità protette. Il tredicenne per esempio, quello che sarebbe stato alla guida durante l'incidente, era stato mandato in una comunità di Torre Boldone, vicino a Bergamo. Ma, stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, ieri sarebbe scappato.

Non appena le responsabili della c0munità si sono accorte di quello che era successo e hanno dato l'allarme, i carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno diramato le segnalazioni. La fuga del tredicenne è però durata poche ore. Anche se non è noto il percorso seguito dal ragazzino per la fuga, si ipotizza che il ragazzino sia salito su un tram che arriva alla stazione ferroviaria di Bergamo e lì il fuggiasco potrebbe essere salito su un treno verso Milano.

Alla fine i poliziotti della Squadra mobile milanese hanno intercettato il 13enne. Così sono riusciti a riportarlo alla comunità bergamasca ancora prima di sera. Come ha spiegato una delle persone che se ne occupa, il problema è che proprio per la sua giovanissima età che lo rende non imputabile, anche gli strumenti di coercizione per tenerlo sotto controllo e impedire la fuga sono molto limitati. 

