Milano, investita e uccisa dai baby rom: divieto di espatrio per i tre minori

Il giudice minorile di Milano ha disposto "il trasferimento di espatrio dal territorio nazionale" dei tre minori rom tra 11 e 13 anni che lunedì 11 agosto, a bordo di un'auto rubata, avevano travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis nel quartiere Gratosoglio di Milano ed erano scappati senza prestare soccorso. Il giudice ha anche convalidato il provvedimento preso dalla Polizia locale di porre i tre minori in un luogo sicuro, distanti dalle famiglie, dopo che si erano allontanati con i famigliari dall'accampamento nomadi di via Selvanesco senza avere comunicato alle Forze dell'ordine. Erano stati rintracciati in Piemonte. Si cerca ancora il quarto ragazzino che era a bordo dell'auto rubata.
Per i tre minori rintracciati è stato nominato un curatore speciale e il prossimo 27 agosto si terrà davanti al Tribunale dei Minori l'udienza di comparazione per i genitori. In quell'occasione saranno decisi i provvedimenti più adeguati nell'interesse dei minori, che hanno meno di 14 anni e non sono quindi imputabili. Il più probabile è il trasferimento in una comunità.
"Le forze dell'ordine sanno fare il loro operato, bisogna che tutti noi siamo messi nelle condizioni di poter vivere serenamente senza la paura di fare una passeggiata o una piccola commissione per le strade di tutti i quartieri. Chi ha parlato con questi bambini dice che forse non si sono resi conto bene di cosa sia successo: non raggiungono neanche l'età di 14 anni, quindi capite bene che non possiamo accollare sulle loro spalle tutta la responsabilità del gesto”, ha commentato Filippo Di Terlizi, figlio di Cecilia De Astis.