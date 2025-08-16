Milano, investita e uccisa dai baby rom: divieto di espatrio per i tre minori

Il giudice minorile di Milano ha disposto "il trasferimento di espatrio dal territorio nazionale" dei tre minori rom tra 11 e 13 anni che lunedì 11 agosto, a bordo di un'auto rubata, avevano travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis nel quartiere Gratosoglio di Milano ed erano scappati senza prestare soccorso. Il giudice ha anche convalidato il provvedimento preso dalla Polizia locale di porre i tre minori in un luogo sicuro, distanti dalle famiglie, dopo che si erano allontanati con i famigliari dall'accampamento nomadi di via Selvanesco senza avere comunicato alle Forze dell'ordine. Erano stati rintracciati in Piemonte. Si cerca ancora il quarto ragazzino che era a bordo dell'auto rubata.

Per i tre minori rintracciati è stato nominato un curatore speciale e il prossimo 27 agosto si terrà davanti al Tribunale dei Minori l'udienza di comparazione per i genitori. In quell'occasione saranno decisi i provvedimenti più adeguati nell'interesse dei minori, che hanno meno di 14 anni e non sono quindi imputabili. Il più probabile è il trasferimento in una comunità.