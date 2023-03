Franco Gabrielli choc: "Scafisti sfig***i", cosa accadrà presto in Africa

27 marzo 2023 a

a

a

"Ultimamente c'è stato un irrigidimento dell'approccio securitario sull'immigrazione, anche con il decreto sulle Ong, mentre secondo me questo criterio non aiuta. Inutile prendersela con gli scafisti, che sono gli sfigati della filiera, mentre i veri criminali sono i trafficanti che fanno commercio di esseri umani". Lo ha detto, intervenendo alla Biennale Democrazia di Torino, l'ex sottosegretario ed ex capo della Polizia, Franco Gabrielli.

Come riporta La Stampa, Gabrielli ha parlato anche del tragico naufragio di Cutro: "Non penso che il governo abbia cercato una strage. Il problema è che si è spostato l'approccio dell'immigrazione da una gestione di ricerca e salvataggio in mare a una securitaria, come dimostra l'invio della guardia di finanza e non della guardia costiera. Va detto anche che spesso dalla rotta turca arrivano barconi sulla costa calabrese, dunque non si trattava di una novità. Su questo approccio vedremo a cosa porterà l'indagine della magistratura, ma il problema viene da lontano".

Quella che lamenta Gabrielli è l'assenza nel nostro Paese di un "pensiero lungo". "Le misure sono sempre provvedimenti spot e qualsiasi sia il giudizio sui singoli provvedimenti è difficile che producano gli effetti sperati. Se la finalità è frenare il fenomeno immigrazione non ci vuole la palla di vetro per capire che al di là del mare ci sia un continente disperato. In Africa vivono 1,2 miliardi di persone, che secondo l'Onu arriveranno a 2 nel 2050. E noi per loro siamo i ricchi e l'unica speranza. Un continente che non aspetta e non ha i nostri tempi".