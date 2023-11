Migranti, l'Ue spegne le polemiche sul patto Italia-Albania: "Rispetta il diritto"

15 novembre 2023 a

Oltre alle opposizioni, preoccupazione sull'accordo tra Italia e Albania nella gestione dei migranti era stata espressa anche dal Consiglio d'Europa. "Il Memorandum d'intesa tra Italia e Albania sugli sbarchi e sul trattamento delle domande di asilo, concluso la settimana scorsa, solleva diverse preoccupazioni in materia di diritti umani e si aggiunge a una preoccupante tendenza europea verso l'esternalizzazione delle responsabilità in materia di asilo". A dirlo è la Commissaria per i diritti umani, Dunja Mijatovic che ha definito il patto un indicativo di un processo più ampio da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa" che spinge verso la creazione di "vari modelli di esternalizzazione dell'asilo come potenziale soluzione rapida alle complesse sfide poste dall'arrivo dei rifugiati".

Un aspetto positivo? Non a suo dire: "Tuttavia, le misure di esternalizzazione aumentano significativamente il rischio di esporre rifugiati, richiedenti asilo e migranti a violazioni dei diritti umani" e il recente accordo tra Roma e Tirana potrebbe contribuire a "un effetto domino che potrebbe minare il sistema europeo e globale di protezione internazionale".

A smontare questa tesi un'altra istituzione di Bruxelles: la commissaria Ue agli Affari interni. Ylva Johansson ha ufficializzato "una valutazione preliminare". Valutazione svolta "dal nostro servizio legale" per cui "siamo pronti a fornire maggiori dettagli al riguardo". Tradotto: "Si spera possano chiarire che il diritto dell’Ue non è applicabile al di fuori del territorio dell’Ue. Ma i migranti dovrebbero essere esaminati secondo la legge italiana e sotto le autorità italiane. Ciò significa che l'Italia rispetta il diritto Ue. Sono le stesse regole ma, giuridicamente parlando, non è il diritto Ue ma quello italiano che rispetta quello europeo". Polemica finita? Chissà...