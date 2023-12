Protezione speciale al jihadista egiziano: ecco l'ultimo regalo della politica giallorossa

30 dicembre 2023 a

Espulso dall'Italia un 31enne egiziano che esaltava la jihad online. Peccato, però, che nel 2021 ricevette un permesso di soggiorno. Ne parla Antonio Rapisarda su Libero: "Grazie a questa 'maglia larga' dell’accoglienza italiana della protezione speciale – di fatto un unicum in Europa, frutto della riformulazione dell’allora ministro Lamorgese durante la stagione giallo-rossa del Conte 2 (misura che il governo Meloni, scatenando l’ira del Pd, ha inteso restringere drasticamente con il decreto Cutro) – all’egiziano è stato consentito di restare per altri due anni in Italia".

