Roma, follia alla stazione Termini: nigeriano prende a bastonate una 50enne

Altra scena dell'orrore alla stazione di Roma Termini. Qui un cittadino nigeriano ha aggredito, colpendola a bastonate, una donna di 50 anni. La vittima, cittadina italiana, stava aspettando l'autobus in piazza dei Cinquecento, davanti la stazione. La 50enne è stata trasportata in ospedale per una frattura scomposta alla tibia. In ospedale, la vittima è stata operata. La prognosi è di 40 giorni. L'aggressore, un cittadino nigeriano di 27 anni, è stato arrestato dalla polizia. Durante il fermo, il 27enne ha aggredito i poliziotti a pugni e morsi ed ha mandato in frantumi il vetro di un'autoradio.

Stando alle prime ricostruzioni il 27enne ha colpito senza motivo la donna con un pezzo di legno dello schienale di una sedia rompendole un piede. È accaduto nella notte di martedì 2 gennaio, intorno alle 4.30. Fermato da una pattuglia del commissariato Viminale, l'aggressore ha poi iniziato a prendere a calci e morsi gli agenti, danneggiando anche il lunotto della volante. Il giovane è stato successivamente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento.

Nel frattempo una 32enne cittadina bulgara ha seminato il panico all'interno della stazione della metropolitana Roma San Giovanni brandendo un'ascia. La donna ha prima infastidito diversi passeggeri e poi ha inveito contro il personale di vigilanza in turno minacciandolo con l'arma e danneggiando il corrimano della scala d'ingresso della stazione. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma, intervenuti a seguito delle segnalazioni giunte al 112, hanno bloccato la donna, che nel frattempo era stata disarmata da un addetto alla vigilanza.