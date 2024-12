Siria, solo in Italia i progressisti criticano chi chiude le frontiere ai profughi

11 dicembre 2024 a

Fino all’altroieri ci hanno dipinto Al-Jolani come una specie di Santo in vita, un benefattore che ci ha liberato da Assad e forse solo un omonimo dell’antico guerrigliero jihadista dei tempi belli (per loro). Ma la sinistra italiana non perde mai tempo per farsi riconoscere e comincia intanto a scatenare le proprie penne migliori per convocare i profughi siriani tutti qui mentre l’Europa – in molti paesi – avvia le pratiche per il rimpatrio di quelli che erano arrivati dal tempo di Assad. Compreso il blocco delle nuove domande di asilo: se il dittatore non c’è più a che serve la manica larga? Se ora c’è una specie di democratico sconosciuto ai più non serve tenere spalancate le frontiere.