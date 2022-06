Chi è Pengwin analista sportivo con migliaia di follower e star di Tik Tok

Francesco Fredella 02 giugno 2022 a

Praticamente è ovunque: in tv, a Sportitalia (lo scorso anno a Tiki Taka) e sui social. Pengwin, una garanzia per gli sportivi, sta spopolando su Tik Tok con oltre 300 mila followers. Lui, con una storia da analista sportivo, si racconta spesso sui social. "Da piccolo volevo fare il giornalista/opinionista sportivo e commentare il calcio alla fine di ogni partita.

Oggi faccio invece l’opinionista al contrario, raccontando le partite prima del loro inizio. Dopo il triplice fischio dell’arbitro è troppo facile, no?", dice ancora.

Pengwin va fortissimo con oltre 655.000 seguaci sul suo profilo Instagram dove racconta la sua vita e le sue sfide giornaliere (con più di 550.000 subscriber al suo canale Telegram dedicato esclusivamente alle sue analisi gratuite sugli eventi calcistici).



Da tempo ha fondato Mondopengwin, un progetto editoriale che punta ad unire in un unico portale informazione, intrattenimento e svago legati al mondo del pallone andando a creare una grande ed unica community di appassionati.

