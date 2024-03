Caesar Kunikov, il video della battaglia: 20 minuti contro 10 drone kamikaze

06 marzo 2024

Il pattugliatore Sergei Kutov è la terza nave da guerra russa affondata dagli ucraini in cinque settimane. Lo evidenzia il bollettino giornaliero dell’intelligence militare britannica, sottolineando che "l’Ucraina continua a limitare la libertà di manovra della marina russa nel mar Nero". Entrata nella Flotta del mar Nero nel luglio 2022, la Kotov era già stata colpita da droni ucraini nel luglio e il settembre 2023, riportando danni minori e tornando poco dopo in servizio. Ieri è stata affondata con droni marittimi Magura V5, gli stessi utilizzati il 14 febbraio per affondare la nave da sbarco russa Caesar Kunikov. "È probabilmente a causa delle perdite della Flotta del mar Nero, che il 15 febbraio il suo comandante, Viktor Solokov, è stato destituito", sottolinea il bollettino. E proprio sull'affondamento della Caesar Kunikov sono arrivate sui social le immagini del tentativo da parte dei militari di salvare la nave. I soldati russi, come sottolinea Guido Olimpio sul Corriere, hanno cercato in tutti i modi di rispondere al fuoco, ma è stato tutto inutile e la nave è andata perduta. L’attacco è avvenuto lo scorso 14 febbraio. La battaglia contro 10 droni kamikaze è durata una ventina di minuti.