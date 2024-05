Giorgia Meloni con un escremento fumante in testa: il Fatto Quotidiano tocca il fondo

26 maggio 2024 a

Non c'è limite al peggio, al fango, alla violenza verbale. E Il Fatto Quotidiano è specialista nel superare questi limiti. Ne sa qualcosa Giorgia Meloni, il premier, da tempo per ovvie ragioni nel mirino del quotidiano diretto da Marco Travaglio, quel Fatto Quotidiano che de facto è l'house organ del M5s. E oggi, Meloni, viene colpita in un modo becero.

A "sganciare il colpo" è Mannelli, con una delle consuete vignette proposte in prima pagina. Vignette, va ricordato, spesso al centro delle polemiche. Dunque, largo al disegno in questione.

Nell'immagine si vedono gli occhi, stravolti, e i capelli di Giorgia Meloni. In alto nella vignetta campeggia la scritta: "Voler rimanere a forza underdog può provocare brutte sorprese". L'ovvio riferimento è alla rivendicazione del presidente del Consiglio, che si definì "underdog" nei giorni dell'insediamento a Palazzo Chigi per confermare, recentemente, questa definizione. Bene, quale sarebbe la brutta sorpresa che può provocare il fatto di restare underdog? Presto detto: per Mannelli e il Fatto Quotidiano, un escremento fumante in testa, una cacca sui capelli di Giorgia Meloni. Se questa è satira...

Clicca qui per vedere la vignetta di Mannelli