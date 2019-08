"Sono molto deluso di una possibile crisi, perché questo governo teneva insieme due anime come quella identitaria della Lega e quella socialista dei 5Stelle, che ovviamente è il partito che il capitale deve estromettere". Diego Fusaro in diretta a Stasera Italia esprime il suo disappunto per il divorzio tra i due partiti che, dopo le parole di Matteo Salvini, è sfociato in una vera e propria crisi di governo. Il filosofo, infatti, è un sostenitore della maggioranza gialloverde, uno tra i pochi che non ha mai preso una esplicita posizione a favore di Lega o M5s, ma solo della loro unione. In studio, però, la serietà dell'intervento di Fusaro viene disturbata da un Minzolini che ridacchia accompagnato da Capezzone. Cosa si saranno detti i due? Ah, saperlo.

