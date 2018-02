Il meteo prevede una settimana terribile, con tempo incerto e instabile. Di sicuro farà freddo, molto freddo. Come scrivono i meteorologi di 3bmeteo.com, la "Penisola rimarrà inglobata in una blanda e ampia circolazione di bassa pressione, alimentata da correnti più fredde provenienti dalla Scandinavia e dall'Est Europa. Saranno soprattutto le regioni del Centro Sud e le Isole Maggiori più interessate da piogge e rovesci ma anche da nevicate sui rilievi, fino a quote collinari sulle Adriatiche". E ancora, "da venerdì col rinforzo della ventilazione orientale qualche precipitazione potrebbe interessare il Piemonte con neve a bassa quota".

Nel dettaglio, le temperature saranno interessate da un crollo termico, prolungato e costante, che le porteranno sotto alle medie del periodo. Ma non è tutto: dal fine settimana il freddo si farà ancora più pungente. "Il rinforzo dell'anticiclone sul Regno Unito aprirà la strada ad una massa d'aria in arrivo dalla Russia, antipasto di una intensa ondata di freddo che negli ultimi giorni del mese di Febbraio interesserà molte Nazioni d'Europa, specie quelle Oltralpe", concludono da 3bmeteo.com.