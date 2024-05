Rafa Nadal? Cade, si rialza e mette a segno un punto da fantascienza: il video

10 maggio 2024 a

A Roma, sulla terra rossa, Rafa Nadal ha vinto 10 volte. Un torneo portafortuna come il Roland Garros, sebbene quest’anno lo spagnolo sia entrato nel tabellone grazie al ranking protetto ed è stato costretto a giocare il primo turno, che ha vissuto contro il belga Zizou Bergs, battezzato così dal papà grande fan di Zinedine Zidane. L'incontro si è risolto al terzo set con il 6-4 finale di Nadal (4-6 6-3 gli altri due), che ora sfiderà Hubert Hurkacz nel secondo turno.

Giovedì, per lo meno, può dire di aver realizzato un colpo da applausi. Lo ha fatto cadendo ma continuando a giocare in maniera fantascientifica, giocando una palla corta prima del punto. Durante il match, Nadal è partito subito bene con un break, prima che Bergs si rimettesse in carreggiata e nel finale di primo set realizzasse il break decisivo per il 6-4 finale. In avvio di secondo set, invece, Nadal è cresciuto di ritmo dopo essere rimasto un po’ contratto nel primo. L'incontro nel frattempo è stato sospeso perché lo spagnolo si è accorto che uno spettatore è stato male. Stop lungo e quando si è ripartiti Nadal ha accelerato, fatto il break e lo ha mantenuto vincendo 6-3.

Il tutto prima del terzo set, più combattuto, dove Rafa si è esibito nel punto da urlo in caduta, rialzandosi al volo. Dopo un break, poteva farne un altro per il 4-1 momentaneo nei game, ha rischiato per essersi trovato 0-40 nel game successivo e annullato le tre palle break, restando avanti e chiudendo dopo quasi tre ore di gioco per 4-6 6-3 6-4.