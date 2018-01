È bastato un commento su Benito Mussolini pubblicato su Facebook per attirare sul presidente del Quartiere 1 di Firenze, il dem Maurizio Sguanci, l'ira di migliaia di compagni di partito oltre che di mezza sinistra italiana. Come riporta Repubblica, il dirigente Pd ha scritto sotto il posto di un suo conoscente: "Fatto salvo che Mussolini è la persona più lontano da me e dal mio modo di pensare, nessuno in questo Paese ha fatto, in quattro lustri, quello che ha fatto lui in vent'anni. E purtroppo a dircelo è la storia".

Nel suo commento, Sguanci ha provato ad argomentare la sua posizione sul duce che, "fatte salve tutte le peggiori nefandezze, fece anche: la riforma industriale, la riforma del lavoro, la riforma dei salari, introdusse la tredicesima, la riforma delle pensioni, della scuola, la riforma agraria, l'edilizia sociale, le varie bonifiche, rinnovato le linee ferroviarie. Eretto università, istituti agrari, scuole di guerra aeree e navali e tante altre cose".

Puntuali sono arrivati i commenti inviperiti di conoscenti e militanti: "Mussolini ha bloccato lo sviluppo economico del Paese...", irrompe un commento: "Ha eliminato il sindacato per introdurre quella macchietta che erano le corporazioni... la pena di morte".

Per Sguanci ormai la sentenza era stata già scritta. Inutili da parte sua i chiarimenti ad amici e addirittura all'Ansa: "Io sono antifascista - ha dovuto ribadire - Mussolini fu un criminale" ha ripetuto ancora come se non fosse stato chiaro la prima volta. Evidentemente no, ormai per tutti nel Pd Sguanci è un "fascista", anche se qualcuno lo ha più semplicemente definito: "Bischero".