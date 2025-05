Jannik Sinner, la minaccia di Mariano Navone: "Voglio rovinargli la giornata"

Nei giorni scorsi Sinner ha sostenuto alcune sessioni di allenamento che hanno lasciato sensazioni contrastanti. In particolare, il confronto con Taylor Fritz – avversario solido, presenza fissa nella top ten – ha messo in luce qualche incertezza. Di certo il più competitivo tra quelli con cui l’azzurro si è testato finora. È andata un po’ meglio contro Casper Ruud , ma non sono mancati segnali da interpretare con cautela. E, per inciso, anche il precedente “provino” con Jiri Lehecka aveva alimentato dubbi.

L’attesa adesso è davvero alle stelle. Il ritorno in campo di Jannik Sinner è senza dubbio l’evento più atteso nel panorama tennistico degli ultimi mesi. Figurarsi in Italia. Nessun altro torneo o finale ha acceso i riflettori quanto il suo imminente esordio al Foro Italico, dove lo attende un bagno di folla tra cori e bandiere italiane. Ma resta una domanda fondamentale: in quali condizioni fisiche e mentali si presenterà il numero 1 del mondo sulla terra rossa romana? Dopo il lungo stop, sarà già ai suoi (stratosferici) livelli?

E mentre il campione italiano cerca di ritrovare la forma migliore, c’è chi è pronto ad approfittarne. Mariano Navone, giovane argentino che ha superato Federico Cinà al primo turno, si prepara al match più importante della sua carriera: quello contro Sinner al rientro, appunto. Contro Jannik a casa di Jannik, in Italia. E Navone sa bene che gli occhi del mondo saranno puntati su di lui, in quanto primo avversario del numero 1 al rientro ufficiale. E ha già messo le cose in chiaro: “Sarà una partita molto difficile, un match speciale. Jannik è un giocatore incredibile, impressionante quello che ha già vinto alla sua età. Bello affrontare il numero 1 italiano a Roma, gli mancherà un po’ il ritmo. Non sarà facile per lui anche dal punto di vista emotivo”. E ancora, senza mezzi termini, ha aggiunto: "Non ho nulla da perdere. Se perdo non succede nulla e se vinco è fantastico. Farò di tutto per rovinargli il rientro", ha concluso Navone. Appuntamento in campo...